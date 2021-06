Subligny Subligny Cher, Subligny Festival de Boucard : Emmanuel Rossfelder, guitariste Subligny Subligny Catégories d’évènement: Cher

Subligny Cher Subligny Le Festival de Boucard invite le guitariste Emmanuel Rossfleder pour une représentation musicale en l’église de Subligny. Programme : « romantisme et virtuosité »

Francisco TARREGA : – La Gran Jota – Recuerdos de la Alhambra

Enrique GRANADOS : – Andaluza

Agustin BARRIOS : – Valses Op.8 n°3 et 4

Silvius Leopold WEISS : – Passacaille

Johann Kaspar MERTZ : – Elégie – Fantaisie Hongroise

Le Festival de Boucard invite le guitariste Emmanuel Rossfleder pour une représentation musicale en l'église de Subligny. Programme : « romantisme et virtuosité »

Niccolo PAGANINI : – La Campanella Réservation indispensable.

