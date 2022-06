Festival de Boucard 2022 : concert du quatuor « Tchalik » Sury-ès-Bois, 23 juillet 2022, Sury-ès-Bois.

Festival de Boucard 2022 : concert du quatuor « Tchalik » Sury-ès-Bois

2022-07-23 – 2022-07-23

Sury-ès-Bois 18260 Sury-ès-Bois

Festival de Boucard 2022 :

Concert du quatuor « Tchalik » à l’église de Sury-ès-bois

Issu d’une famille franco-russe, le Quatuor Tchalik est donc constitué de quatre frères et sœurs bercés par une tradition familiale où la musique tient un rôle central depuis leur plus jeune âge. Cette immersion au cœur de la musique de chambre leur a permis de développer un jeu naturel, une respiration collective et une communion artistique d’exception. Ces qualités ont été reconnues dès le premier concours international auquel le Quatuor Tchalik a participé. En février 2018, il a en effet brillamment remporté le Premier Prix lors du Concours Mozart de Salzbourg, le jury lui décernant également le Prix Spécial pour la meilleure interprétation d’un quatuor de Mozart. Depuis il a reçu d’autres prix.

Le Festival de Boucard accueille le quatuor « Tchalik » en concert à l’église du Sury-es-Bois.

Sury-ès-Bois

dernière mise à jour : 2022-06-04 par