Sens-Beaujeu 18300 Sens-Beaujeu 25 EUR Festival de Boucard 2022 : Concert de Louise Legrand et Gérard Godon (violon et accordéon) au Château de Beaujeu. Le Festival de Boucard accueille Louise Legrand et Gérard Godon pour un concert alliant accordéon et violon au Château de Beaujeu. contact@festival-boucard.fr +33 6 75 90 23 82 https://www.festival-boucard.fr/ Festival de Boucard 2022 : Concert de Louise Legrand et Gérard Godon (violon et accordéon) au Château de Beaujeu. ©festivaldeboucard

