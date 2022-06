Festival de Boucard 2022 : concert de l’ensemble « Résonance »

Festival de Boucard 2022 : concert de l’ensemble « Résonance », 30 juillet 2022, . Festival de Boucard 2022 : concert de l’ensemble « Résonance »

2022-07-30 – 2022-07-30 Festival de Boucard 2022 : Concert de musiques médiévales par l'ensemble « Résonance » à l'église Saint-Pierre de Concressault. La voix de contre-ténor de Samuel Cattiau, accompagnée du guitariste Quentin Dujardin et du violoncelliste Matthieu Saglio, vous emportera dans les hauteurs et la beauté profonde du chant médiéval qui sait réveiller de vives émotions. Le Festival de Boucard accueille l'ensemble « Résonance » en concert à l'église Saint-Pierre de Concressault.

