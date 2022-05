Festival de Bonaguil-Fumel : Vienne 1913, 5 août 2022, .

Festival de Bonaguil-Fumel : Vienne 1913

2022-08-05 21:30:00 – 2022-08-05

30 30 EUR Sous la forme d’une pièce chorale, très rythmée, 8 comédiens et une musicienne sur verre, nous entraînent, comme dans une valse, à la découverte de la foisonnante capitale à la veille de la 1ère guerre mondiale. Nous y rencontrons Freud, Jung, Klimt, nous nous mêlons aux révolutions culturelles et scientifiques. Dans le même temps, Adolf Hitler, petit à petit, construit son idéologie haineuse. Un spectacle dont la beauté formelle n’a d’égale que la sobriété de la mise en scène et le talent de sa distribution… Assurément notre coup de coeur…

Hugo Von Klast, membre de l’aristocratie viennoise, consulte Sigmund Freud, il est atteint de phobie antisémite.

Dans le même temps, sur un banc d’un parc du Prater, un jeune homme pauvre, fête seul ses 20 ans. Il suit les cours des Beaux-Arts et signe ses dessins de son prénom : Adolf.

Sous la forme d’une pièce chorale, très rythmée, 8 comédiens et une musicienne sur verre, nous entraînent, comme dans une valse, à la découverte de la foisonnante capitale à la veille de la 1ère guerre mondiale.

Sous la forme d’une pièce chorale, très rythmée, 8 comédiens et une musicienne sur verre, nous entraînent, comme dans une valse, à la découverte de la foisonnante capitale à la veille de la 1ère guerre mondiale. Nous y rencontrons Freud, Jung, Klimt, nous nous mêlons aux révolutions culturelles et scientifiques. Dans le même temps, Adolf Hitler, petit à petit, construit son idéologie haineuse. Un spectacle dont la beauté formelle n’a d’égale que la sobriété de la mise en scène et le talent de sa distribution… Assurément notre coup de coeur…

Hugo Von Klast, membre de l’aristocratie viennoise, consulte Sigmund Freud, il est atteint de phobie antisémite.

Dans le même temps, sur un banc d’un parc du Prater, un jeune homme pauvre, fête seul ses 20 ans. Il suit les cours des Beaux-Arts et signe ses dessins de son prénom : Adolf.

google

dernière mise à jour : 2022-05-19 par