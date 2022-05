Festival de Bonaguil-Fumel : Monstres sacrés, sacrés monstres, 2 août 2022, .

Festival de Bonaguil-Fumel : Monstres sacrés, sacrés monstres

2022-08-02 – 2022-08-02

25 25 EUR Au-delà de sa colossale carrière et de son talent de comédien, André Dussollier est une des rares voix françaises inscrites dans notre mémoire collective, un conteur sans égal. Dans ce nouveau spectacle il nous émeut, nous fait rire, nous enchante, en partageant les mots des auteurs adorés, la promesse d’une soirée emplit de beauté…

Qui d’autre qu’André Dussollier pouvait prendre l’exquise liberté de faire entendre avec autant de charme et d’élégance la voix d’auteurs qui lui (nous) sont chers ?

De Victor Hugo à Sacha Guitry en passant par l’humour féroce de Roland Dubillard, Raymond Devos, Alphonse Allais et bien d’autres, c’est à un libre parcours que nous convie, sans autre guide que le plaisir, cet immense acteur. Les textes sont profonds ou légers, graves ou cocasses, d’époque et de styles opposés, en prose, vers libres ou rimés.

Au-delà de sa colossale carrière et de son talent de comédien, André Dussollier est une des rares voix françaises inscrites dans notre mémoire collective, un conteur sans égal. Dans ce nouveau spectacle il nous émeut, nous fait rire, nous enchante, en partageant les mots des auteurs adorés.

