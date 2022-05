Festival de Bonaguil-Fumel : L’école des femmes Saint-Front-sur-Lémance, 7 août 2022, Saint-Front-sur-Lémance.

Festival de Bonaguil-Fumel : L’école des femmes Saint-Front-sur-Lémance

2022-08-07 21:30:00 – 2022-08-07

Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance

90 90 EUR L’École des femmes est une des plus célèbres comédies de Molière qui résonne plus que jamais avec l’actualité. Le comique singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme se mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe de l’Amour. Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui ne serait ni sage ni vertueuse.

Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une servante aussi niais qu’elle. Mais les plans de notre homme ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le coeur d’Agnès.

+33 5 53 71 17 17

