Festival de Bonaguil-Fumel : Album de famille, 6 août 2022, .

Festival de Bonaguil-Fumel : Album de famille

2022-08-06 21:30:00 – 2022-08-06

12 12 EUR Un spectacle qui fait du bien ! En étant tout à la fois drôle, enlevé et poétique, il parvient à travers des chansons d’hier et d’aujourd’hui et le talent des artistes, à nous émouvoir et à nous plonger dans cet intime universel qu’est la famille.

Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent. Classique. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. Ascendance, descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est parfois difficile à porter : des petits riens du quotidien aux grands secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils peinent à se parler, à communiquer…Alors ils chantent. À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls…Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chansons françaises.

Un spectacle qui fait du bien ! En étant tout à la fois drôle, enlevé et poétique, il parvient à travers des chansons d’hier et d’aujourd’hui et le talent des artistes, à nous émouvoir et à nous plonger dans cet intime universel qu’est la famille.

Un spectacle qui fait du bien ! En étant tout à la fois drôle, enlevé et poétique, il parvient à travers des chansons d’hier et d’aujourd’hui et le talent des artistes, à nous émouvoir et à nous plonger dans cet intime universel qu’est la famille.

Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent. Classique. Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. Ascendance, descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu, c’est parfois difficile à porter : des petits riens du quotidien aux grands secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils peinent à se parler, à communiquer…Alors ils chantent. À quatre, à trois, à deux, tout seul. Tous seuls…Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années à travers une vingtaine de chansons françaises.

google

dernière mise à jour : 2022-05-19 par