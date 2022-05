Festival de Bonaguil-Fumel : Aime comme Marquise, 3 août 2022, .

Festival de Bonaguil-Fumel : Aime comme Marquise

2022-08-03 21:30:00 – 2022-08-03

90 90 EUR Irrésistible Marquise… Celle qui fut l’actrice de Molière, pour qui Racine aurait écrit Andromaque, celle dont la beauté aurait poussé Corneille à écrire un célèbre et amer poème, est l’occasion d’un portrait de femme au destin hors du commun. Irrésistible plongée dans l’histoire du Grand Siècle et dans l’histoire du théâtre Classique, de laquelle on ressort émerveillé… Enfin irrésistible pièce qui mêle vers et prose, qui fait preuve d’inventivité et portée par de remarquables comédiens, une délicieuse évocation du passé…

Paris 1668, Hôtel de Bourgogne, Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi… Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps.

Irrésistible Marquise… Celle qui fut l’actrice de Molière, pour qui Racine aurait écrit Andromaque, celle dont la beauté aurait poussé Corneille à écrire un célèbre et amer poème, est l’occasion d’un portrait de femme au destin hors du commun.

Irrésistible Marquise… Celle qui fut l’actrice de Molière, pour qui Racine aurait écrit Andromaque, celle dont la beauté aurait poussé Corneille à écrire un célèbre et amer poème, est l’occasion d’un portrait de femme au destin hors du commun. Irrésistible plongée dans l’histoire du Grand Siècle et dans l’histoire du théâtre Classique, de laquelle on ressort émerveillé… Enfin irrésistible pièce qui mêle vers et prose, qui fait preuve d’inventivité et portée par de remarquables comédiens, une délicieuse évocation du passé…

Paris 1668, Hôtel de Bourgogne, Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi… Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps.

google

dernière mise à jour : 2022-05-19 par