FESTIVAL DE BIÈRES ARTISANALES Zetting, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Zetting.

FESTIVAL DE BIÈRES ARTISANALES 2021-07-31 10:00:00 – 2021-07-31 18:00:00

Zetting Moselle Zetting

L’AS Zetting est fier de vous proposer cette première édition de son Festival de Bières Artisanales.

Au programme, marché des brasseurs, ateliers de dégustations, restauration, animation musicale …

Cette manifestation à pour but de promouvoir et de faire connaitre la multitude de brasseries artisanales, de producteurs et d’artisans que comptent l’Alsace et la Lorraine.

En plus des tapas et des grillades, des pizzas/flamms seront proposées le samedi soir et un jambon à la broche le dimanche midi.

+33 6 42 00 73 51 https://www.facebook.com/ASZetting

AS Zetting

dernière mise à jour : 2021-06-15 par SARREGUEMINES TOURISME