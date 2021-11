Toulouse Chapelle Sainte-Anne Haute-Garonne, Toulouse Festival de Beauté Chapelle Sainte-Anne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Table ronde, conférence, exposition, spectacle, messe ### Programmation * **Vendredi 12 novembre :** à 18h : vernissage et exposition à 20h30 : Spectacle “Passion” Rosaire * **Samedi 13 novembre :** à 11h : Table ronde à 18h : Messe 20h15 : ouverture de la soirée avec le groupe Archange 20h30 : Soirée partage de talents * **Dimanche 14 novembre :** à 14h : conférence avec Mgr Landel à 15h30 : spectacle “Charles de Foucauld” à 18h30 : Messe des Artistes ### Plus d’infos [Programmation du Festival](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11585685/219160/c3a4dcf2-1477-59d4-0d51-4863e9997590) ![]() ### Infos Pratiques * Du 12 au 14 novembre 2021 Culture Chapelle Sainte-Anne 15 Rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

