Festival de BD en Chinonais Chinon, samedi 16 mars 2024.

Festival de BD en Chinonais Chinon Indre-et-Loire

Dimanche

Pour sa 29ème édition, le festival BD en Chinonais convie les lecteurs amateurs et curieux !

L’invité d’honneur est Simon Hureau. Le week-end sera ponctué d’animations, de dédicaces, de rencontres avec des auteurs de tous horizons.

Des espaces de lecture et d’expositions vous offriront une immersion totale dans ce bel univers magique et sans limites… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire com@assoclaac.fr

