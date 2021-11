Cousance Cousance 39190, Cousance Festival de Bd, Causons Cases à Cousance Cousance Cousance Catégories d’évènement: 39190

Cousance 39190 Cousance L’association « Lire Voir et Ecouter » organise depuis 29 ans le Festival de Bande-Dessinée Causons Cases à Cousance. Il aura de nouveau lieu cette année pour sa 31e édition ! Amateurs de livres d’occasions ou de rencontres avec les auteurs, soyez les bienvenus ! Cette année, la médiathèque s’invite au Festival et met en avant son fonds de bande dessinées !

