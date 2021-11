Goven Goven Goven, Ille-et-Vilaine Festival de BD “Bulles d’hiver” – 1ère édition Goven Goven Catégories d’évènement: Goven

Organisé par la commune de Goven, Bulles d'hiver réunit tous les amateurs de bande-dessinée pour une journée dédiée aux autrices et auteurs locaux. Au programme : ateliers, rencontres, dédicaces et expositions. La marraine de cette première édition est la coloriste, dessinatrice et scénariste de bande-dessinée rennaise : Fanny Montgermont. Elle a notamment dessiné Bleu pétrole. Cette BD, parue en 2017 et écrite par Gwénola Morizur, raconte la marée noire qui a frappé les côtes bretonnes suite au naufrage de l'Amoco Cadiz en 1978. L'exposition itinérante des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine « Bleu Pétrole. Le scandale Amoco » sera visible au festival. Les autrices animeront également une rencontre autour de la création de cette BD. Également invités : Laëtitia Rouxel, Benoît Broyart, Lionel Chouin, Pog, Kris, Laurent Lefeuvre, Lomig, Laurent Houssin et Sébastien Morice ainsi que La Vilaine Revue. Entrée gratuite

