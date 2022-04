Festival de BD : Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: 22410

Saint-Quay-Portrieux

Festival de BD : Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux, 14 mai 2022, Saint-Quay-Portrieux. Festival de BD : Bulles d’Armor Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Pendant deux jours, venez à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs de BD. Expositions, conférences, dédicaces, bouquinistes… +33 2 96 70 40 64 https://www.festival-bd-st-quay-portrieux.com/ Pendant deux jours, venez à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs de BD. Expositions, conférences, dédicaces, bouquinistes… Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: 22410, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Departement 22410

Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux/

Festival de BD : Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux 2022-05-14 was last modified: by Festival de BD : Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 14 mai 2022 22410 Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux 22410