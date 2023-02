Festival de Barizière des Possibles Barizière Barrais-Bussolles Barrais-Bussolles Catégories d’Évènement: Allier

Allier Barrais-Bussolles Organisées par l’association Barizière des Possibles, en partenariat avec la compagnie « Scènes » de Lyon. Au programme : ciné-concert, théâtre, ateliers, concerts, contes. Buvette et restauration. barizieredespossibles@gmail.com +33 6 63 84 57 89 https://www.barizieredespossibles.com/ Barizière 51 route de Bussolles Barrais-Bussolles

