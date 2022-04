[Festival de Bande-Dessinée] Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Festival de Bande-Dessinée] Dieppe, 16 juillet 2022, Dieppe. [Festival de Bande-Dessinée] Dieppe

2022-07-16 – 2022-07-17

Dieppe Seine-Maritime Le rendez-vous annuel de la BD à Dieppe ! Direction le front de mer, traverse Colonel-Dollard-Ménard, face à l’hôtel Aguado, pour un week-end de dédicaces, avec plus d’une cinquantaine d’invités. Dessinateurs, scénaristes, coloristes, éditeurs seront répartis sous les tentes, spécialités et nationalités mêlées. L’une des stars du week-end sera le fameux journaliste Jean-Claude-Bourret qui viendre présenteret dédicacer la BD dont il est scénariste “Ovni, révélation d’un secret”. Seront en dédicace : Stéphan Agosto, Anlor, Philippe Aymond, Frédéric Bihel, Franck Bonnet, Olivier Brazao, Jaime Calderon, Clari-Screen, Claire Beaino, Juan Maria Cordoba, Stéphane Créty, Pascal Croci, Elvire De Cock, Benoît Dellac, Christophe Dépinay, Bruno Di Sano, Jean Dufaux, Bruno Duhamel, Fred Duval, Enem, Thierry Gioux, Fransesc Grimalt, Richard Guérineau, Jérémy, Philippe Luguy, Jérôme Maffre, Gilles Mezzomo, Jean-Christophe Nègre, Ariel Olivetti, Thierry Olivier, Pascal Pelletier, Darko Perovic, Nicolaï Pinheiro, Alain Poncelet, Corentin Rouge, Nuria Sayago, Nicolas Stérin, Goran Sudzuka, Olivier Taduc, André Taymans, Jacques Terpant, Béatrice Tillier, Turf, Nicolas Van de Walle, Lele Vianello, Wallace, François Walthery, Philippe Zytka, Isabelle Charly, André Laurent. Les 20 ans du festival seront retracés à travers une exposition rassemblant affiches, dessins, photos… de toutes les éditions.

Pour les enfants, les BD de l’ANBD seront gratuites et une grande roue leur permettra de tenter leur chance à la loterie et de remporter des petits cadeaux. Le rendez-vous annuel de la BD à Dieppe ! Direction le front de mer, traverse Colonel-Dollard-Ménard, face à l’hôtel Aguado, pour un week-end de dédicaces, avec plus d’une cinquantaine d’invités. Dessinateurs, scénaristes, coloristes, éditeurs… surest.jean-pierre@neuf.fr +33 2 35 82 43 05 https://www.anbd.fr/ Le rendez-vous annuel de la BD à Dieppe ! Direction le front de mer, traverse Colonel-Dollard-Ménard, face à l’hôtel Aguado, pour un week-end de dédicaces, avec plus d’une cinquantaine d’invités. Dessinateurs, scénaristes, coloristes, éditeurs seront répartis sous les tentes, spécialités et nationalités mêlées. L’une des stars du week-end sera le fameux journaliste Jean-Claude-Bourret qui viendre présenteret dédicacer la BD dont il est scénariste “Ovni, révélation d’un secret”. Seront en dédicace : Stéphan Agosto, Anlor, Philippe Aymond, Frédéric Bihel, Franck Bonnet, Olivier Brazao, Jaime Calderon, Clari-Screen, Claire Beaino, Juan Maria Cordoba, Stéphane Créty, Pascal Croci, Elvire De Cock, Benoît Dellac, Christophe Dépinay, Bruno Di Sano, Jean Dufaux, Bruno Duhamel, Fred Duval, Enem, Thierry Gioux, Fransesc Grimalt, Richard Guérineau, Jérémy, Philippe Luguy, Jérôme Maffre, Gilles Mezzomo, Jean-Christophe Nègre, Ariel Olivetti, Thierry Olivier, Pascal Pelletier, Darko Perovic, Nicolaï Pinheiro, Alain Poncelet, Corentin Rouge, Nuria Sayago, Nicolas Stérin, Goran Sudzuka, Olivier Taduc, André Taymans, Jacques Terpant, Béatrice Tillier, Turf, Nicolas Van de Walle, Lele Vianello, Wallace, François Walthery, Philippe Zytka, Isabelle Charly, André Laurent. Les 20 ans du festival seront retracés à travers une exposition rassemblant affiches, dessins, photos… de toutes les éditions.

Pour les enfants, les BD de l’ANBD seront gratuites et une grande roue leur permettra de tenter leur chance à la loterie et de remporter des petits cadeaux. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Festival de Bande-Dessinée] Dieppe 2022-07-16 was last modified: by [Festival de Bande-Dessinée] Dieppe Dieppe 16 juillet 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime