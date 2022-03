Festival de bande dessinée Bulles d’Histoires Lycée La Malgrange Jarville-la-Malgrange Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange

Lycée La Malgrange, le samedi 30 avril à 10:00

L ’Agent 212, Mistinguette, Boule à zéro, les Gastéropotes et bien d’autres héros et héroïnes invitent les amateurs de bande dessinée à fêter le cinquième anniversaire du festival Bulles d’Histoires. L’humour, l’aventure, l’histoire, l’aéronautique, l’heroic fantasy … les dessinateurs seront ravis de dédicacer leurs albums et de partager leur passion. Des balades en calèche et des tours de poney assurés par l’Écurie du Vermois ainsi qu’un spectacle de rapaces en vol proposé par Falcon Temporis Fauconnerie agrémenteront cette journée. Bouquiniste, concours de dessin, trollball, petite restauration, buvette, …

Entrée libre

Pour sa 5ème édition, Bulles d’Histoires propose des dédicaces de dessinateurs et des animations en extérieur. Lycée La Malgrange 76 Avenue de la Malgrange – 54140 Jarville Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T18:00:00

