2023-03-10 – 2023-03-12

Drôme Le festival Hoooooh ! invite cette année Delphine Panique et Sophie Guerrive, autrices de bandes dessinées singulières pour des expositions, ateliers, performances de dessin en direct, karaoké dessiné… die.hawai@gmail.com +33 7 58 67 24 80 https://www.die-hawai.com/ Les Petits Fourneaux 8 rue Joseph Reynaud Die

