Festival de Bach à Bacchus Parcours musical et œnologique Meursault, samedi 6 juillet 2024.

Vous effectuerez ce parcours œnologique et musical, verre en main, dans quatre lieux de Meursault où des vignerons vous accueilleront pour une dégustation .

• Au Clos Saint-Jacques, chez M. et Mme Duveau. Vous serez accueillis en musique par le MMC Trio (piano, contrebasse, batterie) pour profiter d’un répertoire de jazz traditionnel. En contrepoint , les vins du Domaine Berthelemot vous seront proposés a` la dégustation.

• Chez M. et Mme Wambergue. Vous pourrez entendre des extraits de Toy Toy , concert décalé et ludique pour grands et petits, sur le thème des animaux et des oiseaux, tout en découvrant les vins du domaine Pierre Morey.

Michael Copley a fait plusieurs fois le tour du monde avec l’ensemble The Cambridge Buskers (plus tard The Classic Buskers). Aujourd’hui il partage son temps entre Cambridge et Cluny. Au cours de Toy Toy il joue une vingtaine d’instruments à vent des flûtes traversières, des flûtes à bec, des instruments ethniques, des ocarinas, des instruments jouets, et quelques instruments-surprise avec la virtuosité, la vélocité, et l’humour bien British qui le caractérise.

Marcia Hadjimarkos, multi-claviériste bien appréciée dans l’univers des instruments à clavier anciens et modernes, l’accompagne sur plusieurs instruments : deux pianos jouet, un harmonium, un piano, et un mélodica.

Leur programme, qui comprend des tubes de la musique classique ainsi que la musique traditionnelle et des sélections moins connues, présente un bouquet de pièces allant du moyen âge à nos jours.

• Au Manoir des Parcellaires de Saulx. Vous pourrez entendre la harpiste Claire Moncharmont qui vous emmènera de Bach à Debussy, en dégustant les vins du Domaine.

• Au Domaine Prieur. Les pianistes Julien Blanc et Yves Henry, par ailleurs fondateur du Festival, se partageront le clavier tour à tour, et se retrouveront pour quelques partitions à 4 mains, de Schubert à Brahms, tandis que vous pourrez déguster les vins de la Maison Marthe Henry que vous présentera Marthe Henry. 20 20 EUR.

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

