Festival de Bach à Bacchus Le Parfum d’un vin de Meursault Meursault, mardi 9 juillet 2024.

Festival de Bach à Bacchus Le Parfum d’un vin de Meursault Meursault Côte-d’Or

Rencontre inédite entre l’univers du vin et celui du parfum: dans un jardin olfactif, face aux vignes de Meursault, découvrez l’histoire du Climat Les Petits Charrons et celle de la création de son parfum avec Marie-France Bravard. Vivez une expérience sensorielle inattendue entre compréhension du terroir, jeux d’arômes, dégustation du vin et olfaction de son parfum. Un moment inoubliable au cœur du vignoble !

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 10:00:00

fin : 2024-07-09 12:00:00

Rue des Charrons

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

