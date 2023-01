Festival « de Bach à Bacchus » 2023 Meursault, 7 juillet 2023, Meursault Meursault.

Festival « de Bach à Bacchus » 2023

2023-07-07 – 2023-07-16

0 0 EUR L’association les Amis de la musique à Meursault vous propose un programme de grande qualité pour la 38° édition du festival « de Bach à Bacchus » qui aura lieu du vendredi 7 au dimanche 16 juillet.

Vendredi 7 juillet à 20h30, Château de Meursault. Les solistes de la Capella Mediterranea, Mariana Flores, soprane, Quito Gato, guitare et piano, et Romain Lecuyer, contrebasse, donneront un concert « les chemins de la vigne », musique traditionnelle d’une région viticole d’Argentine : El Cujo en Patagonie. Ce concert sera la première production de ce programme avec la sortie d’un CD des solistes de la Capella Mediterranea.

Venez passer un samedi en musique du matin jusqu’au soir à Meursault

• à 9h00, au Château de la Velle. Un petit déjeuner musical avec le trio Just Couz, accordéon, contrebasse et guitare, vous réveillera en douceur avec du jazz manouche.

• à 11h00, au domaine Rougeot. Laissez-vous tenter par un apéro-concert de jazz avec les Voice Messengers, guitare, contrebasse et chant. Concert organisé en partenariat avec « Jazz O verre » et les Aligoteurs.

• à 15h30, Château de Cîteaux. Le spectacle « Goûtons Voir ! » présenté par Sophie Jammet, sommelière et petite fille de vignerons en Bourgogne, est une invitation à la dégustation de quatre vins, agrémentée d’escales poétiques, théâtrales et humoristiques. Le verre à la main, on boit les paroles de Sophie qui de son timbre grave nous envoûte et nous offre des vins de qualité qui prennent eux aussi la parole pour nous raconter leur parcelle, leur terroir, leur climat … un beau moment de convivialité bacchanale.

• de 17h30 à 20h30. découvrez quatre lieux de Meursault, verre à la main. Un vigneron vous fera déguster ses vins, et des musiciens joueront dans un cadre informel et dans tous les styles de musique : Julien Blanc et Yves Henry au piano, le trio Enelka (violon, violoncelle et accordéon), l’Harmonie de Meursault, l’ensemble Amaranthe (clavecin, musette de cour, chant .

Dimanche 9 juillet à 10h00. Découvrez le vignoble de Meursault avec « La clé des sols » : Karoline Knoth, historienne, et Françoise Vannier, géologue, chercheront avec vous, au fil d’une promenade, les clés pour pouvoir lire les partitions du terroir, façonnées par l’histoire géologique et humaine.

Dimanche à 18h00 et 20h00, église Saint-Nicolas de Meursault. Marc Coppey interprétera en deux concerts les suites pour violoncelle de J.S. Bach.

Lundi 10 juillet à 18h30. Visitez les caves du Château de Meursault, avec dégustation (8 vins). Offre spéciale du Château de Meursault pour les spectateurs du Festival.

Lundi à 20h30, église Saint-Nicolas de Meursault. Découvrez NN, artiste fil rouge du Festival musical des Grands crus de Bourgogne-Franche-Comté.

Mardi 11 juillet à 10h00, Les petits Charrons. Rencontre inédite entre l’univers du vin et celui du parfum : dans un jardin olfactif, face aux vignes de Meursault, découvrez l’histoire du Climat « Les Petits Charrons » et celle de la création de son parfum. Marie-France Bravard vous emmène dans une expérience sensorielle inattendue entre compréhension du terroir, jeux d’arômes, dégustation du vin et olfaction de son parfum. Un moment inoubliable au cœur du vignoble!

Mardi à 19h30, Château de Meursault. Brigitte Fossey nous contera les parfums dans la littérature et Yves Henry traduira ces impressions en musique.

Mardi à 21h30, ancienne cuverie du château de Meursault. Pour terminer cette première partie du Festival, laissez-vous tenter par le dîner du Festival dans une belle harmonie mets-vins. Un moment de pure convivialité dans un des hauts lieux de la Bourgogne où se déroule chaque année la célèbre Paulée de Meursault.

Dimanche 16 juillet, église Saint-Nicolas de Meursault. L’ensemble Kaleid Brass se produira sous la baguette de Jean-Charles Dunand. Avec des œuvres de G.F. Haendel et G. Gershwin, ce sera l’occasion de découvrir une création mondiale composée par Thierry Caens : « Miroir », concerto pour ensemble de cuivres, percussions et deux trompettes solo. Le compositeur et Reinhold Friedrich, qui nous revient après sa participation de 2022, seront les deux solistes.

lesamis@musique-meursault.fr +33 3 80 21 25 90 https://www.musique-meursault.fr/

