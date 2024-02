Festi’Val d’Azun Salle des fêtes Gaillagos, dimanche 18 août 2024.

Festi’Val d’Azun Salle des fêtes Gaillagos Hautes-Pyrénées

Festival de culture scientifique (conférences de vulgarisation) sur 3 jours, dans les domaines de l’environnement / climat et de l’astronomie / astrophysique, avec une journée dédiée à l’environnement local.

Conférences gratuites. Festival associée à des animations variées (expositions, concerts, marché d’artisans et créateurs locaux, restauration, sorties découvertes, observation des étoiles …). Animation scientifique à destination des jeunes et des familles par les Petits Débrouillards, partenariat avec la librairie Le Kairn d’Arras. Concert inaugural le dimanche

soir en l’église d’Arcizans-Dessus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 17:00:00

fin : 2024-08-21 21:00:00

Salle des fêtes GAILLAGOS

Gaillagos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

