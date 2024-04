FESTIVAL D’AVIGNON CAMPING D’AVIGNON – THALIE Avignon, lundi 8 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T09:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T18:30:00+02:00

Vivre au rythme du Festival d’Avignon, choisir ses spectacles, rencontrer les artistes, préparer un mini-spectacle de rue présenté aux festivaliers, partager ce séjour avec d’autres passionnés…

Ce séjour permet aux jeunes de se plonger dans l’atmosphère de création du festival d’Avignon, d’assister à différents spectacles, de rencontrer les artistes, d’échanger avec eux et de créer un spectacle de rue qu’ils joueront les derniers jours du séjour. Ce temps de vacances développera chez les jeunes des valeurs fondamentales, telles que l’entraide, l’esprit d’équipe, la tolérance, nécessaires à toute vie en société. Ces valeurs fortes seront portées par l’équipe d’animation et le projet commun de création du spectacle sera le support artistique qui soude le groupe.

Encadrés par une comédienne professionnelle, les jeunes découvriront l’ambiance du Festival, assisteront aux représentations du In et du Off et répèteront un spectacle de rue pour le jouer au milieu des festivaliers. Ils découvriront le plaisir du jeu théâtral et les parades dans les rues d’Avignon, la recherche de costumes et d’accessoires, la création de tracts et d’affiches, pour aboutir à 1 ou 2 représentations de leur spectacle.

Répétitions le matin ou l’après-midi en groupe de 15 maximum, environ 2 heures par jour et par inscrit, baignades quotidiennes dans la piscine sur place et 8 à 10 spectacles lors du festival.

Le groupe sera hébergé en camping 4 étoiles avec piscine, sur l’île de la Barthelasse, à moins de 10 minutes du Palais des Papes en navette fluviale ou en mini-bus de la ville.

Les tentes sont de 4 places avec un ilôt central, les sanitaires sont collectifs, les repas en autogestion, pensés et préparés par les ados, avec l’équipe d’animation.

Les jeunes pourront se baigner tous les jours dans la piscine du centre.

Autres activités : Visite de la Ville, shopping, grands jeux, ….

Veillées organisées tous les soirs par l’équipe d’animation.

CAMPING D’AVIGNON – THALIE 84000 AVIGNON Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.thalie.eu »}, {« type »: « email », « value »: « infos@thalie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147663138 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.thalie.eu »}]

Théatre Festival d’Avignon

THALIE