**Mercredi 9 juin à 20h00:** —————————- **MEDECIN DE NUIT** d’Eli Wajeman suivi d’une interview virtuelle depuis la salle du cinéma avec l’équipe du film, le réalisateur et l’acteur Vincent Macaigne. **L’histoire:** Mikaël est un médecin de nuit, qui soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir, les toxicomanes. Or, derrière son allure de bon samaritain, se cache un homme déchiré entre sa femme et sa maîtresse, qui s’est laissé entraîner par un cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex. Mikaël doit reprendre son destin en main. [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/b/2/csm_-_Medecin_de_nuit_615abfe92a.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=bDW8fJHdevU) ### Billetterie en ligne [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/2/csm_billetterie_en_ligne_57ced259c0.png)](https://www.colomiers-central-vad.cotecine.fr/reserver/) ### **Jeudi 11 juin à 20h :** **LA TERRE DES HOMMES** de Noël Marandin. suivi d’une interview virtuelle depuis la salle du cinéma avec l’équipe du film. **L’histoire:** Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/1/b/csm_-_La_terre_des_hommes_da6fa6a392.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=otcV8vAE6J4) ### **Dimanche 13 juin à 17h00:** **GAGARINE** de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh. Durée: 1h35. Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. L’histoire: Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son » vaisseau spatial « . [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/f/e/csm_-_Gagarine_7d3d068bb4.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=vZSx8bpiVe4) ⭐ AVANT PREMIERES ⭐ ——————- ### 7 jours, sept avant-premières ! ### **Vendredi 11 juin à 20h00:** **INDES GALANTES** de Philippe Béziat L’histoire: C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ? [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/2/d/csm_-_indes_galantes_d4d050f572.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=ImwXHgfCeao) ### **Samedi 12 juin à 20h00:** **UN TRIOMPHE** de Emmanuel Courcol L’histoire: Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/c/d/csm_-_un_triopmhe_29c664f16b.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=VsMYtcI7G9s) ### **Lundi 14 juin à 20h00:** **TEDDY** de Ludovic et Zoran Boukherma avec Anthony Bajon. **Interdit aux moins de 12 ans** **Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020** Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales… ### Projection suivie d’une rencontre avec Sébastien Gauraud, spécialiste du film fantastique, en collaboration avec l’ACREAMP [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/8/d/csm_-_Teddy_221459fe6d.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=PWO6wnFkzho) ### **Mardi 15 juin à 20h00:** **KUESSIPAN** de Myriam Verreault. Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle… [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_-_Kuessipan_a9366f66e8.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=TG8beEmTzd8) Horaires ——– Films à 20h (17h le dimanche) **Détails sur le lieu**: Cinéma le Central – 43 rue du Centre

