D'Autres Formes est un nouveau festival à Besançon qui croise la musique avec les arts numériques pour proposer et imaginer des formes artistiques novatrices et accessibles à un très large public de 7 à 107 ans. Vous aurez l'opportunité d'interagir dans des installations numériques, de voir et d'écouter des concerts sous une forme inédite à La Rodia, de jouer avec du gaming créatif, d'assister à une conférence insolite. Vendredi 1er avril à partir de 21h > Concerts avec La Fraicheur & Leonard de Leonard Live + Instabilités + Blutch + {BRAHME} Samedi 2 avril de 14h à 17h entrée libre > Installations avec ACT, a clubbing interactive experience, SMing, gaming créatif Samedi 2 avril à partir de 21h > Chapelier Fou Ensemb7e + Zerolex Trio + Instabilités Dimanche 3 avril de de 14h à 18h entrée libre > Installations avec ACT, a clubbing interactive experience, SMing, gaming créatif +33 3 81 87 86 00 https://larodia.com/autres-formes/programmation-autres-formes/

