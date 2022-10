FESTIVAL D’AUTOMNE – UNE NUIT A BUENOS AIRES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault 15 39 EUR – Concert initialement prévu le 15 octobre 2022 – Après un Festival de Musique de chambre en 2021 rendant hommage à la musique classique et Camille Saint-Saëns, l’édition 2022 a été conçue comme une invitation au voyage. Considéré comme le plus grand compositeur de tango de la seconde moitié du XXème siècle, ce concert spectacle célèbre le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla. L’œuvre musicale de l’artiste a révolutionné le tango traditionnel argentin en y incorporant des influences musicales venues de la musique classique et du jazz. À ceux qui le critiquaient, il répondait qu’il composaient « La musique contemporaine de Buenos Aires ». Réservation obligatoire dans nos bureaux d’informations touristiques. Possibilité de restauration sur place (planches et boissons) à l’issue du concert. Réservez votre repas sur le site du Théâtre du Minotaure. Considéré comme le plus grand compositeur de tango de la seconde moitié du XXème siècle, ce concert spectacle célèbre le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla. L’œuvre musicale de l’artiste a révolutionné le tango traditionnel argentin en y incorporant des influences musicales venues de la musique classique et du jazz. Réservation obligatoire dans nos bureaux d’informations touristiques. CBM

