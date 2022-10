Festival d’Automne Bénéjacq, 29 octobre 2022, Bénéjacq.

Festival d’Automne

3 Impasse Camors Salle Madaune Bénéjacq Pyrnes-Atlantiques Salle Madaune 3 Impasse Camors

2022-10-29 10:00:00 – 2022-10-29 21:00:00

Salle Madaune 3 Impasse Camors

Bénéjacq

Pyrnes-Atlantiques

Bénéjacq

5 5 EUR Pour Halloween, l’Association la Cordée Bénéjacquoise organise son Festival d’Automne. Au programme :

10h – 18h : Marché de Producteurs et d’Artisans

10h-16h : Animations enfants avec maquillage (11h-13h et 14h-16h), initiation danse country (14h), décoration Calebasses (14h30-16h) et jeux (10h-16h)

14h30 – 19h : Bal Country

16h : Concours d’épouvantails, des costumes Halloween et de citrouilles

17h – 19h : Circuits Trick or Treats / Chasse aux bonbons

Repas et soirée déguisée dansante avec les Désa’Cordée (sur réservation avant le 24 octobre)

Pour Halloween, l’Association la Cordée Bénéjacquoise organise son Festival d’Automne. Au programme :

10h – 18h : Marché de Producteurs et d’Artisans

10h-16h : Animations enfants avec maquillage (11h-13h et 14h-16h), initiation danse country (14h), décoration Calebasses (14h30-16h) et jeux (10h-16h)

14h30 – 19h : Bal Country

16h : Concours d’épouvantails, des costumes Halloween et de citrouilles

17h – 19h : Circuits Trick or Treats / Chasse aux bonbons

Repas et soirée déguisée dansante avec les Désa’Cordée (sur réservation avant le 24 octobre)

+36 04531833

©Cordée Benejacquoise

Salle Madaune 3 Impasse Camors Bénéjacq

dernière mise à jour : 2022-10-21 par