Festival d’Automne Bénéjacq, 30 octobre 2021, Bénéjacq.

Festival d’Automne 2021-10-30 – 2021-10-30 Salle Madaune 3 Impasse Camors

Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques Bénéjacq

Après-midi en famille autour d’activités pour les enfants, de rencontres avec des producteurs et des artisans locaux. Au programme de ce festival ce saison : du maquillage sur visage, des ateliers de sculptures de citrouilles, des jeux et des balades en calèche sans oublier un atelier de décoration de calebasses. Il y aura aussi un concours d’épouvantails et de costume d’Halloween. En début de soirée, circuit de récolte de friandises et bal country.

Il est fortement recommandé de réserver sa place repas.

+33 6 60 50 37 14

la cordée Bénéjacquoise

