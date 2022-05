Festival d’Automne au Mesnil, 29 octobre 2022, .

Festival d’Automne au Mesnil

2022-10-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-30 17:00:00 17:00:00

Nous organisons une journée dans les couleurs d’automne. Elle débutera par un déjeuner de saison au salon de thé avec des produits du terroir et entièrement préparé par Catherine qui sera suivi par une visite commentée sur les 3 hectares du jardin et les 10 hectares du jeune parc. Couleurs d’automne des Érables, Euonymus, Cornus, Caryas, … Récolte de graines pour les participants et initiation aux semis des arbres et des arbustes. Accueil à 12 heures pour le déjeuner du terroir. Visite, récolte de graines et initiation aux semis.

Réservation obligatoire.

