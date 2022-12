Festival d’Automne à Paris 2022, quatre mois de rencontres artistiques, 9 septembre 2022, .

Du vendredi 09 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 :

. payant

Évènement contemporain, pluridisciplinaire et à dimension internationale, le Festival d’Automne à Paris revient pour sa 49e édition, du 9 septembre au 31 décembre, dans plus de 60 lieux partenaires à Paris et en Île-de-France.

Le Festival d’Automne à Paris, ce sont quatre mois consacrés aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Chaque année, de septembre à décembre, c’est une centaine de manifestations articulées autour du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastiques et du cinéma, qui rassemblent près de 250 000 visiteurs.

Un festival qui rassemble… à différents endroits !

L’évènement, s’associant avec les différentes, et très nombreuses structures culturelles de Paris et d’Île-de-France, propose à ses visiteurs, une expérience itinérante.

Du théâtre de l’Odéon, à la Philharmonie de Paris en passant par le Centre Pompidou ou par le CENTQUATRE, chaque année c’est une soixantaine de lieux, parisiens et franciliens, partenaires qui l’accueillent.

Faire valoir la création contemporaine internationale

Le caractère cosmopolite de la programmation du Festival d’Automne à Paris en fait au fur et à mesure des années, un acteur majeur et unique, dans le développement de la création artistique en France et à l’étranger. L’évènement collabore d’ailleurs avec les principaux festivals internationaux et les grandes institutions culturelles étrangères.

Depuis sa création, de grands programmes artistiques sont dédiés aux scènes extra-européennes : Corée, Mongolie, Afrique du Sud, Chine, Inde, Iran, Mexique, Japon, Égypte. Depuis 2012, de nombreuses figures marquantes de cette scène internationale se voient consacrées des « Portraits ».

Quelques chiffres

1 re édition en 1972, 50 ans de rencontres artistiques

Plus de 60 lieux culturels partenaires à Paris et en Île-de-France

Près de 100 manifestations artistiques (théâtre, danse, musique, arts visuels, cinéma) par édition dont 60 % de créations

Près de 1 000 artistes français et internationaux invités par édition

250 000 personnes accueillies chaque année pour les manifestations de théâtre, danse, musique et arts visuels

Plus de 2000 jeunes bénéficient des actions d’Éducation Artistique et Culturelle développées par le Festival, représentant 1100 heures d’intervention réalisées toute l’année scolaire

