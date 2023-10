La vérité se fait la malle – Lecture Festival d’Aurillac Aurillac, 23 août 2023, Aurillac.

La vérité se fait la malle – Lecture Mercredi 23 août, 14h00 Festival d’Aurillac Entrée libre

Elles ont 13 ans. Elles sont ce présent abîmé, angoissant, cassé, salissant. Elles sont celles à qui on a menti, promis, caché le véritable sens de la vie. Et la mort qui clopine à côté d’elles, on n’en parle pas assez. Et surtout pas au collège ou au lycée par peur d’une traînée de poudre de suicide en cascade. Elles, elles ont toutes un rapport à la mort et ça pèse à l’intérieur. Alors même si c’est dangereux, comme quand on est petite et que l’on se fait peur, elles ne reculent pas devant leurs visions. Elles décident de déballer le trop lourd, les questions/obsessions, les traumatismes, les stigmates de la famille. Dans quelques jours, c’est Halloween alors, plus d’excuse pour s’en donner à cœur joie, et que le cauchemar fasse la fête. Bas les masques, il est temps d’écouter ce qu’elles ont à dire, de les regarder jouer au jeu dangereux de la vie. Pour elles, une seule solution pour exister, faire revivre la petite fille blessée, celle de leur enfance. Si à 13 ans t’es pas un winner…

Prochaine création de la Compagnie Bouche à Bouche

Lecture du texte écrit par Marie-Do Fréval à La Chartreuse en 2022.

Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T15:00:00+02:00

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T15:00:00+02:00

La vérité création

Compagnie Bouche à Bouche