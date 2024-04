Festival « D’aujourd’hui à demain » Le Bourg Cluny, samedi 6 juillet 2024.

Le Festival D’Aujourd’hui à Demain regroupe des évènements musicaux de nature variées, autour de la musique de création et du répertoire contemporain.

Concert-promenade, concert d’improvisation, créations mondiales et restitutions de projets pédagogiques seront au rendez-vous, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Avis aux oreilles passionnées ou curieuses, avides de découvertes et de rencontres! 15 15 EUR.

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-11

Le Bourg En Clunisois

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

