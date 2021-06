Festival « D’aujourd’hui à demain » Cluny, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Cluny.

Festival « D’aujourd’hui à demain » 2021-07-06 – 2021-07-11 Place du 11 août 1944 Abbaye de Cluny

Cluny Saône-et-Loire

15 15 EUR Après un été 2020 tristement marqué par un monde de la culture mis sous silence, le festival entièrement dédié à la musique contemporaine repart sur les chapeaux de roue et se réjouit de retrouver le public pour un été musical vibrant et plein de promesses.

Unique en son genre, avec des concerts le soir dans des lieux d’exception, des récitals à midi pour découvrir et échanger autour d’un verre et d’autres surprises étonnantes, le tout mis en musique par des artistes et musiciens virtuoses, le festival propose cette année une programmation particulièrement riche et originale, soutenant son incomparable engagement envers la création.

D’Aujourd’hui à Demain c’est l’opportunité de partager ensemble des moments musicaux rares et inédits. D’Aujourd’hui à Demain c’est une invitation à se replonger dans la vitalité des œuvres du répertoire tout en découvrant la jeune génération qui compose l’avenir de la musique contemporaine. D’Aujourd’hui à Demain c’est aussi la volonté de mettre en lumière des lieux phares du patrimoine Clunisois dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

