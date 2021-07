Eymeux Eymeux Drôme, Eymeux Festival d’Astronomie : « Des étoiles plein Eymeux » Eymeux Eymeux Catégories d’évènement: Drôme

Eymeux

Festival d'Astronomie : « Des étoiles plein Eymeux » 2021-07-23 21:00:00

Eymeux Drôme Eymeux A partir de 21:00 Observation animée par le Club Alpha Centaure

Le matériel sera gentiment prêté par l’association

Les personnes peuvent aussi se munir de leur propre matériel (jumelles – télescope…) mairie.eymeux@wanadoo.fr +33 4 75 48 82 33 http://www.eymeux.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par

