Festival d’astronomie de Provence Allauch, samedi 20 avril 2024.

Ce festival est organisé par les astrophysicien.ne.s du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) et de l’Observatoire de Haute-Provence avec la collaboration d’associations d’astronomes amateurs.

Une grande soirée d’observation se tiendra le samedi 20 avril sur l’esplanade centrale du parc départemental de Pichauris de 20h à 23h30.



Le comité d’organisation assurera la présence de nombreux télescopes et d’animateurs pour vous faire profiter pleinement du spectacle, quelques jours avant la pleine lune et durant la période d’étoiles filantes des Lyrides. Une occasion unique de venir découvrir le ciel en famille!



Pour des raisons de sécurité, une jauge est fixée sur le nombre de participants à la soirée d’observation et une inscription préalable est obligatoire. Vous devrez fournir votre nom, une adresse e-mail de contact et le nombre de personnes. Votre contact est nécessaire pour vous communiquer un rappel, des instructions quelques jours avant la soirée, et vous prévenir en cas d’annulation. Comme tout événement astronomique, la soirée d’observation est fortement dépendante de la météo et pourra être annulée 24 heures avant en cas de mauvais temps. Vos informations personnelles ne serviront qu’à vous contacter dans le cadre de la soirée d’observation du Festival d’Astronomie de Provence et ne seront pas conservée au delà du 20 avril 2024.



Il est vivement conseillé de venir avec une lampe de poche (lampe frontale, téléphone) et des vêtements chauds “au cas où”. Le parc sera ouvert en journée comme d’habitude, il sera donc possible de rester sur place jusqu’à la tombée de la nuit, prévue vers 20h30. L’accès aux poussettes et personnes à mobilité réduites ne peut être garantie.



Le formulaire d’inscription sera ouvert à partir du 20 mars https://sondage.osupytheas.fr/index.php/311223?lang=fr



Le parc départemental de Pichauris est un espace naturel protégé.



L’accès ne peut se faire qu’en voiture (pas de transport en commun). Le stationnement des véhicules est possible sur deux parkings situés à 600 m et 1 km du lieu d’observation. L’accès au site d’observation depuis les parkings se fera à pied, de nuit, via un sentier en terre sans éclairage artificiel .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-04-20 23:30:00

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

