Bessé-sur-Braye Sarthe Festival d’arts plastiques : Quatre expositions successives d’une durée de quinze jours chacune. Tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 18h30, dans les communs du château festivaldartsplastiquesbesse72@gmail.com Festival d’arts plastiques : Quatre expositions successives d’une durée de quinze jours chacune. Bessé-sur-Braye

