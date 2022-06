Festival d’Arts de Rue Lézardons Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis 84120 Des moments plein de surprise où les compagnies de théâtres investissent les rues… Cirque, danse, sketchs, musique, déambulation pyrotechnique, spectacles…

Profitez d'Arts de rue des compagnies de théâtres lors du week-end Lézardons. maison.culture@mairie-pertuis.fr +33 4 90 79 56 37

Pertuis

