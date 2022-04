FESTIVAL D’ARTS DE RUE DE LA SAINT-PAUL Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Après une parenthèse de 2 ans, le Festival d’Arts de Rue de la Saint-Paul fait son grand retour cette année. Fête traditionnelle qui célébrait autrefois la manufacture de faïences de Sarreguemines, la Saint- Paul fait aujourd’hui la part belle aux arts de rue. Pas moins d’une vingtaine de compagnies, plus de 150 artistes, 60 représentations, des fanfares, des jongleurs, des échassiers, des artistes de renommée internationale viennent animer les rues de la ville durant le dernier week-end de juin. Le Festival de la Saint-Paul met également en avant la gastronomie avec la célèbre saucisse de la Saint-Paul et l’artisanat avec son marché des potiers. Trois jours de fête placés sous le signe de l’émotion, du rire, de la musique et du spectacle. Bref, la Saint Paul c’est LA fête estivale à ne pas manquer… Venez, respirez, riez et prenez-en plein les yeux ! Le programme complet du Festival de la Saint Paul sera dévoilé ultérieurement. culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Albert Kolz

