Guimaëc Finistère Guimaëc Le festival d’arts de rue « Les Rues en Scène » s’inscrit depuis quelques années dans le paysage local, comme un événement convivial de fin d’été, à destination des habitants et des touristes, invités à découvrir des représentations de qualité. Une occasion également de (re)visiter les communes du territoire de Morlaix Communauté, de poser un nouveau regard sur des lieux parfois méconnus, se transformant le temps d’une journée en espace scénique. Une programmation gratuite, originale, riche en spectacles bondissants et pleins d’humour, conçue par le Pôle Culturel du Roudour. Randonnée contée, spectacles de rue et petite restauration sur place. Programme complet à venir.

Les deux autres dates du festival : le 28 août à Guerlesquin et le 5 septembre à Saint Thégonnec Loc Eguiner. locquirec@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 40 83

