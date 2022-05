[Festival d’arts de la rue] Les Chemins du Phare Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime Venez découvrir les arts de la rue durant cet évènement festif et culturel organisé par l’association Marakana. Durant deux jours, vous assisterez à des spectacles en continu et des animations axées principalement sur la danse, le théâtre ou encore la nature.

Venez découvrir les arts de la rue durant cet évènement festif et culturel organisé par l'association Marakana. Durant deux jours, vous assisterez à des spectacles en continu et des animations axées principalement sur la danse, le théâtre ou encore la nature.

Avec comme décor central une réplique du phare d'Ailly, le cadre sera idéal pour passer un agréable moment en famille !

christelleb77@hotmail.com +33 7 83 85 24 06

Avec comme décor central une réplique du phare d’Ailly, le cadre sera idéal pour passer un agréable moment en famille ! Place Halfon (face à l’église) Sainte-Marguerite-sur-Mer

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime