Festival d’arts dans la rue « Un jour à Loc » Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: 29410

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Festival d’arts dans la rue « Un jour à Loc » Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 7 août 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Festival d’arts dans la rue « Un jour à Loc » Ti Wanik 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-08-07 15:00:00 – 2022-08-07 00:00:00 Ti Wanik 2 Route de la Penzé

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Festival d’arts dans la rue au centre bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Voici la programmation: 15h : début avec le groupe « Les Poêles à Gratter »

15h30 : L’Arpenteur de la compagnie MO3

16h20 : « Les Poêles à Gratter »

16h50 : Connexio de la compagnie Carré Curieux, Cirque vivant !

17h30 : « Les Poêles à Gratter »

19h : Fest-Noz organisé par Ti Wanik Marché d’artisans locaux tout au long de cette après-midi, buvette Festival d’arts dans la rue au centre bourg de Loc-Éguiner Saint-Thégonnec Voici la programmation: 15h : début avec le groupe « Les Poêles à Gratter »

15h30 : L’Arpenteur de la compagnie MO3

16h20 : « Les Poêles à Gratter »

16h50 : Connexio de la compagnie Carré Curieux, Cirque vivant !

17h30 : « Les Poêles à Gratter »

19h : Fest-Noz organisé par Ti Wanik Marché d’artisans locaux tout au long de cette après-midi, buvette Ti Wanik 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Autres Lieu Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Adresse Ti Wanik 2 Route de la Penzé Ville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner lieuville Ti Wanik 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Departement 29410

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thegonnec-loc-eguiner/

Festival d’arts dans la rue « Un jour à Loc » Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 2022-08-07 was last modified: by Festival d’arts dans la rue « Un jour à Loc » Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 7 août 2022 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410