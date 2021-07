Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence:“LE BARBIER DE SEVILLE” Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l’Empéri, le samedi 14 août à 21:30

Opéra en deux actes Interprété par Clorindo MANZATO – Baryton, Mihaela DINU – Soprano, Alejandro ESCOBAR – Ténor, Juliusz LORANZI – Basse, Silvia FELISETTI – Soprano, Claudio OTTINO – Baryton Basse, Franco MONTORSI – Basse Ils seront accompagnés par les solistes du chœur de l’Opéra de Parme et de l’Orchestra Sinfonica « Cantieri d’Arte », sous la direction musicale du Maestro Stefano GIAROLI. Mise en scène Alessandro BRACHETTI

30€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T21:30:00 2021-08-14T23:59:00

