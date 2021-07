Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence: “Canta Diva” Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Château de l’Empéri, le jeudi 12 août à 21:30

Après “The Voice” à la TV, Canta Diva est au Festival ! Canta Diva est un duo lyrique formé par les sopranos Maryline Dumont et Stéphanie Portelli. Opera, Pop, Jazz … l’art du crossover, accompagnées par le pianiste Frédéric Isoletta. “Donizetti, du génie à la démence” – 22h30 (entrée libre) Projection sur écran géant Jacques Bertrand, fondateur du festival et Président de l’association Mezza Voce, commentera ce documentaire.

12€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-12T21:30:00 2021-08-12T23:30:00

