Bagnères-de-Bigorre 65200 Kévin AMIEL, Ténor – Anaïs CONSTANS, Soprano – Fabrice LOPEZ, Ténor –

David ORTEGA, Baryton – Valentine LEMERCIER, Mezzo-soprano – Antoine

ABELLO, Baryton-basse – Florian CAFIERO, Ténor – Stéphanie PORTELLI, Soprano Accompagnés par L’Orchestre OUT de Toulouse Direction: Jean Guy OLIVE Grande soirée de clôture

Accompagnés par L'Orchestre OUT de Toulouse Direction: Jean Guy OLIVE

