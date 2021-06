Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL D’ART ET DE FEU Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas la première rencontre artisanale des arts de feu à Montpellier les 19 et 20 juin 2021 sur l'esplanade Charles de Gaulle. ►Cet évènement met à l'honneur, les multiples formes de travail du verre, du métal et de la terre. L'édition 2021 se situe à la croisée des chemins : art, artisanat, culture, patrimoine, histoire et tourisme. Pendant ces deux journées de festival, vous pourrez retrouver pas moins de 40 exposants,

INFO édition 2021: Le Festival se déroulera sans animations et démonstrations pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19

