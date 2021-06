Festival d’Art actuel Dives-sur-Mer, 14 août 2021-14 août 2021, Dives-sur-Mer.

Festival d’Art actuel 2021-08-14 – 2021-08-18 Rue Paul Canta Halles médiévales

Dives-sur-Mer Calvados

Cette édition vous entraînera dans le monde singulier, parfois insolite, des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes de diverses provenances. Dédié à l’art actuel, ce festival surprendra et questionnera en offrant de belles rencontres originales et utiles avec les artistes et leurs œuvres. Organisé par la Bicicleta Journal de l’Art.

Cette édition vous entraînera dans le monde singulier, parfois insolite, des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes de diverses provenances. Dédié à l’art actuel, ce festival surprendra et questionnera en offrant de belles rencontres originales…

labicicleta.journal@gmail.com +33 6 75 99 94 17

Cette édition vous entraînera dans le monde singulier, parfois insolite, des artistes, peintres, sculpteurs, céramistes de diverses provenances. Dédié à l’art actuel, ce festival surprendra et questionnera en offrant de belles rencontres originales et utiles avec les artistes et leurs œuvres. Organisé par la Bicicleta Journal de l’Art.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par