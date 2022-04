Festival dark pouet pouet Purple Sofa (3,plateau de la Palun), 28 mai 2022, Velaux.

Le samedi 28 mai, pour son deuxième festival, le collectif Fin De Semaine vous propose quelques heures de bamboche dark pouet pouet en compagnie de 14 groupes et dj qui, tels les démons de minuit, vont vous entraîner au bout de la nuit. Y’aura donc de la musique, de la bonne bouffe pas chère, des boissons à prix tout doux, des paillettes, du chill et de l’amour. C’est la superbe salle Purple Sofa qui nous invite, l’adresse c’est 3 plateau de la Palun à Velaux, et on vous accueille de 14h30 à 2h du matin. Parking gratuit sur place, et parking des Quatre Tours à 15 minutes à pied. Pour vous régaler les oreilles, il y aura (dans le désordre) : CONGER CONGER (garage rock noise) [https://congerconger.bandcamp.com/](https://congerconger.bandcamp.com/) La Coupure (krautrock noise) [https://lacoupure.bandcamp.com/](https://lacoupure.bandcamp.com/) Jul Giaco (electribe et chansons pétées) [https://coeursurtoi.bandcamp.com/…/jul-giaco-vs-nul-giaco](https://coeursurtoi.bandcamp.com/…/jul-giaco-vs-nul-giaco) BARBYTCH (dj set, cute tek to indus) [https://www.youtube.com/playlist](https://www.youtube.com/playlist)… Fructose Father (electro rock disco) [https://fructosefather.bandcamp.com/](https://fructosefather.bandcamp.com/) Sombre (punk darwave) [https://sombre1312.bandcamp.com/](https://sombre1312.bandcamp.com/) Catalogue (post punk) [https://catalogue.bandcamp.com/](https://catalogue.bandcamp.com/) Eden Cosmo (dj set, batcave EBM) Avenoir (grunge mystique) [https://www.instagram.com/avenoir_band/](https://www.instagram.com/avenoir_band/) Vision Demon (punk rock) [https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/cheap-fun-2](https://coeursurtoi.bandcamp.com/album/cheap-fun-2) Mumuse (electro noise) [https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr022-mumuse-gastr](https://ganacherecords.bandcamp.com/album/gr022-mumuse-gastr) Genoux Cassés (dj set, happy darkwave) CLAQUE (post punk) [https://claquemusic.bandcamp.com/releases](https://claquemusic.bandcamp.com/releases) Cool Chienne (dj set, dark fun & nawak wave) Il y aura aussi les stands des labels Queer Domination Records (queer music label), Bus Stop Press (anarchopunk words & sounds), Coeur sur toi (electro noise metal punk rap label), et de Diva Céleste (tarot et paillettes). L’endroit est safe, et comme nous aussi, au moindre comportement relou, agressif, oppressif, ça dégage. 10€ + Adhésion Les préventes c’est ici : [https://www.helloasso.com/associations/courbes/evenements/dark-pouet-pouet](https://www.helloasso.com/associations/courbes/evenements/dark-pouet-pouet)

