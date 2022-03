Festival Dansité – Sarah Cerneaux & Marino Vanna Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Festival Dansité – Sarah Cerneaux & Marino Vanna Reims, 21 mai 2022, Reims. Festival Dansité – Sarah Cerneaux & Marino Vanna Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

2022-05-21 – 2022-05-21 Manège 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne Pour sa première édition, et sous la direction de la chorégraphe Aurore Gruel qui dirige depuis 2021 le Laboratoire chorégraphique de Reims, le festival Dansité met à l’honneur deux jeunes chorégraphes, Sarah Cerneaux et Marino Vanna. Une soirée imaginée en partenariat avec le Manège, à poursuivre sur une autre scène chorégraphique de la ville, l’Opéra de Reims. https://www.manege-reims.eu/le-programme/la-saison/festival-dansite Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

dernière mise à jour : 2022-02-14 par ADT de la Marne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Manège 2 Boulevard Général Leclerc Ville Reims lieuville Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Festival Dansité – Sarah Cerneaux & Marino Vanna Reims 2022-05-21 was last modified: by Festival Dansité – Sarah Cerneaux & Marino Vanna Reims Reims 21 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne