Dans ce solo, pensé à partir de l'album concept The Wall de Pink Floyd, Katell Hartereau et Léonard Rainis s'intéressent une fois encore à l'être humain et ses inhérentes contradictions. En utilisant la partition exacte du premier disque de l'album, sans en oublier les paroles, parties prenantes de la scénographie, les chorégraphes souhaitent mettre en avant la contradiction qui nous meut dans notre for intérieur. Dire autrement nos conflits internes, intimes. Ceux qui nous questionnent sur nos choix. Au plateau, le danseur est accompagné d'un enfant, un grand corps et un petit corps en cohabitation. Ensemble, ils nous interrogent : comment peut-on vivre bien et durablement au sein de nos propres contradictions ? Conception : Katell Hartereau et Léonard Rainis

Festival DañsFabrik – Into the Wall – Le pôle – Katell Hartereau et Leonard Rainis
Le Mac Orlan, Brest
23 février 2022

Performeur : Joachim Maudet,
Création lumière : Alexis Poillot
Création vidéo : David Salaün
Et avec Margaux Visset 
Tarif plein : 8 €, réduit : 5 €, pass DansFabrik
Placement libre
Organisation : Mac Orlan ville de Brest en partenariat avec le Quartz, scène nationale de Brest
+33 2 98 33 55 90
http://www.mac-orlan.brest.fr/

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest

